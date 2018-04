Alte șanse de angajare pentru bihoreni

Bihorenii care chiar doresc sa se angajeze au de unde alege. De la inceputul anului si pana in aprilie, nu mai putin de patru targuri de job-uri au avut sau vor avea la dispozitie. A fost „Targul locurilor de munca si al formarii profesionale”, urmat de „Targul locurilor de munca Inform Media Press” si „Bursa generala a locurilor de munca”. Urmeaza „Targul de Cariere” (TdC), eveniment ce se va desfasura joi, 26 aprilie, la Trade Center, incepand cu ora 10:00. Oferte variate la TdC variate la TdC Peste 30 de companii si-au anuntat prezenta la TdC. Locurile de munca oferite de acestea sunt in domenii… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

