- Ben Affleck s-a logodit cu Jennifer Lopez. Fosta sotie a actorului, Jennifer Garner, nu a ramas fara reactie dupa ce a aflat marea veste. Actrita a uimit pe toata lumea. Affleck, in varsta de 49 de ani, si Jennifer Lopez , in varsta de 52 de ani, au confirmat ca s-au logodit oficial pentru a doua […]…

- Douazeci si cinci de fete si femei cu varsta cuprinsa intre 14 si 24 de ani au declarat ca au fost violate de soldatii rusi la Bucea, potrivit Liudmilei Denisova, insarcinat cu drepturile omului in Parlamentul ucrainean, relateaza BBC. Liudmila Denisova, insarcinata cu drepturile omului in Parlamentul…

- Alain Delon, in varsta de 86 de ani, a afirmat in mai multe interviuri din ultima vreme, ca este de acord cu eutanasierea. In primul rand a sa. Și a completat ca daca e cazul. Adica, se chinuie cu vreo boala, are dureri, e o povara pentru cei apropiați. „Sunt de acord – spune Delon. In primul rand pentru…

- Rușii ies in strada pentru a cere pacea, insa sunt tratați cu brutalitatea de forțele de poliție. Au fost reținute peste o mie de persoane in mai multe orașe rusești, printre acestea și femei in varsta.

- Un baiat in varsta de 13 ani a talharit doua buzoience, pe strada, fiind prins de ofițerii buzoieni de la Biroul de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipale Buzau. Faptele au fost comise duminica și luni, iar victime au fost doua femei in varsta de 70 și 51 de ani. Mama minorului a fost…

- Președintele PMP, Eugen Tomac, el insuși originar din Ucraina, ii cere premierului Nicolae Ciuca sa permita intrarea refugiaților ucrainieni doar pe baza actului de identitate. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Sporul natural pentru populatia Romaniei fost negativ in luna decembrie 2021, respectiv minus 11.090 de persoane, dar mai redus fata de aceeasi luna din 2020, cand valoarea a fost de minus 19.508 de persoane, arata datele publicate, joi, de Institutul National de Statistica (INS), informeaza AGERPRES…