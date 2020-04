Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au decedat in ultimele ore. Prima victima este un barbat de 71 de ani din Cahul. Acesta a fost internat pe 2 aprilie la Institutul de Medicina Urgenta. A doua victima este un barbat de 62 de ani din Glodeni. Pacientul a fost internat cu doua zile in urma, pe 6 aprilie, la același Institut.…

- Deces 183 Barbat, 69 ani din jud. Suceava. Transferat in Spitalul de BI Iași-ATI cu diagnosticul de Infecție SARS-COV 2 forma severa, complicație, in data de 25.03.2020. Recoltat pentru COVID-19 in...

- Au fost inregistrate 168 decese ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus pe teritoriul Romaniei. Deces 163 Barbat, 86 ani din jud. Botoșani. Internat in data de 23.03.2020 in SCUJ Botoșani in Secția de Chirurgie, Accident casnic, Diabet zaharat. Data deces 31.03.2020. S-au recoltat probe necroptice…

- Alte doua persoane au murit pe parcursul zilei de luni, 6 aprilie, de COVID-19. Intr-un caz este vorba despre un tanar de 30 de ani, din Chisinau, care mai suferea si de diabet zaharat. Acesta a fost internat la spital deja fiind in stare grava. In alt caz este vorba despre un barbat in varsta de 70…

- Inca doua persoane au murit de COVID-19 in Republica Moldova. Este vorba despre un barbat de 41 de ani, care a decedat la Institutul de Medicina Urgenta, fiind internat in stare grava cu pneumonie bilaterala. De asemenea, barbatul suferea de hipertensiune, diabet zaharat de gradul doi si boala renala…

- Inca 7 persoane infectate cu coronavirus au murit in Romania, potrivit informarii transmise vineri dupa-amiaza de Grupul pentru Comunicare Strategica. Numarul deceselor a ajuns, astfel, la 133. Deces 127 Barbat, 46 ani, jud Ialomița. Internat in SJU Slobozia-ATI in data de 31.03.2020.Recoltat pentru…

- Alte patru persoane decedate din cauza gripe au fost confirmate de autoritati. Este vorba despre femei cu varste intre 41 si 79 de ani, din Bucuresti si din judetele iasi si Neamt. Bilantul deceselor cauzate de gripa a ajuns la 44. Alte patru persoane decedate din cauza gripe au fost confirmate de autoritati.…

- Autoritațile de sanatate din China au raportat ca 98 de persoane au murit din cauza coronavirusului, luni. Bilanțul global al deceselor din cauza COVID-19 a ajuns la 1.873, scrie CNN. Numarul de cazuri confirmate cu noul coronavirus, la nivel global, este acum 73.243, potrivit Mediafax. Șeful Organizației…