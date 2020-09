Ministerul Sanatații (MS) anunța ca au fost distribuite in țara 70.000 doze de vaccine pentru imunizarea copiilor cu varsta cuprinsa intre 6 luni și 3 ani, in cadrul campaniei de vaccinare antigripala gratuita pentru persoanele cu risc ridicat de imbolnavire. “Ministerul Sanatatii a finalizat distribuirea unui numar de 70.000 doze de vaccin gripal pentru imunizarea copiilor cu varsta cuprinsa intre 6 luni si 3 ani la care este recomandata vaccinarea. Pentru sezonul 2020-2021, Ministerul Sanatatii a achizitionat 3 milioane de doze de vaccin gripal, o cantitate dubla fata de anul trecut, in vederea…