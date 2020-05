Alt proiect legislativ adoptat tacit: Limba maghiară și alte însemne oficiale, obligatorii în anumite zone Un proiect legislativ inițiat de UDMR, trecut deja de Senat, prevede ca limba maghiara și alte insemne decat cele ale Romaniei pot fi folosite acolo unde populația maghiara este de peste 20%. Proiectul a fost inițiat in decembrie 2019, iar in februarie 2020 s-a cerut Senatului supunerea dezbaterii sale și adoptarii in procedura de urgența. […] The post Alt proiect legislativ adoptat tacit: Limba maghiara și alte insemne oficiale, obligatorii in anumite zone appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

