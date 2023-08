„Ambitia Alstom este de a fi lider global in mobilitatea sustenabila, reducand emisiile de carbon si poluarea. Prezentarea primului tren alimentat cu baterii dezvoltat de Alstom este un pas important in aceasta directie. Cu Coradia iLint, Alstom are de asemenea in portofoliu primul tren cu hidrogen din lume in serviciu comercial. Prin trenurile cu hidrogen si cele cu baterii, Alstom ofera clientilor sai doua solutii alternative de propulsie ecologica pentru calea ferata”, spune Muslum Yakisan, Presedintele Regiunii Alstom DACH. Trenul electric cu baterii Coradia Continental are o autonomie de…