„Alooo, alo, alo, porumbelu’ de la mare!” Eforie Nord, raiul comercianților ambulanți (Video) In plin sezon estival, stațiunea Eforie de Nord a devenit raiul comercianților ambulanți, iar oferta este pe masura: de la porumb fiert, gogoși și alte delicatese dulci pe malul marii, pana la foto la minut sau chiar namol la punga. La botul calului, cum s-ar zice. Un du-te-vino continuu, care pe mulți ii amuza, in timp ce pe alții ii enerveaza la culme. Vanzatorii de ocazie se mișca așa de repede ca nici macar polițiștii sub acoperire de pe plan local sau de unde or mai fi detașati nu reușesc sa-i prinda in acțiune. Chiar am asistat la un astfel de moment, cand “porumbelu” era ascuns printre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

