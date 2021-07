Stiri pe aceeasi tema

- Mararul este o planta mediteraneeana și a fost pomenita ca „planta cu efecte vindecatoare“ in celebrul „Papirus Ebers“, cea mai cuprinzatoare scriere despre plante medicinale din Egiptul Antic. In Grecia Antica era considerat un semn al bogației. Hippocrate il folosea pentru curațarea și ingrijirea…

- Americanca a fost nevoita sa abandoneze in primul tur, dupa ce a jucat doar sase game-uri cu Aliaksandra Sasnovich. In al saptelea game (dupa 33 de minute de joc), Serena Williams a cazut si s-a ridicat. Cu lacrimi in ochi, americanca a schiopatat in drum spre fileu, si-a anuntat retragerea si si-a…

- FOTO| O tanara din județul Alba, REPER pentru scriitorii aflați la inceput de drum. „Poezia nu trebuie sa fie doar cuvinte” Timeea Ivan, o absolventa de o creativitate admirabila a Colegiului Național „I.M. Clain” din Blaj, povestește despre parcursul sau literar impresionant, pavat cu munca și ambiția…

- S-a calificat în turul al treilea de la Roland Garros, iar de-a lungul duelului cu Maric Cilic a avut câteva execuții cu care a încântat asistența. Roger Federer și-a aratat genialitatea pe Chatrier, iar lovitura zilei îi aparține. S-a impus în patru seturi…

- Deputatul Vasile Popeanga a fost uimit sa afle ca Liviu Andrei este interesat sa candideze pe colegiul sau, dar dorinta colegul sau de partid Bebe Ionica pare sa-l fi surprins. Daca ideea de a-l avea concurent pe Andrei nu l-a deranjat, faptul ca Ion...

- Exista o serie de plante potrivite pentru a purifica aerul din locuința sau de la birou, pe care probabil le știți, dar nu le cunoașteți proprietațile. Sau, daca nu le știți le veți cunoaște acum! Specialiștii recomanda ca la fiecare 8 metri patrați ai casei sa existe cel putin cate o planta, in condițiile…

- Informația a fost confirmata in exclusivitate pentru realitateasportiva.net de catre impresarul Virgil Colfescu, care cunoaște foarte bine tot ceea ce se intampla in fotbalul din peninsula. Aflați cine putea influența viitorul antrenorului de 52 de ani de pe realitateasportiva.net.

- Mai multe persoane care se aflau, in jurul orei 18.30, la centrul de vaccinare din Piața Constituției, au reclamat ca li s-a transmis sa revina a doua zi, deoarece s-au terminat dozele de vaccin. Explicația data de autoritați a fost alta: doze erau suficiente, dar programul se incheie la ora 20.00,…