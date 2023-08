Dragi tovarași și prietini, dușmanii ne asalta și ne batjocoresc in fițuicile lor mizerabile. E timpul sa ne luam destinul in propriile maini. Trebuie sa innabușim, din fașa, reacțiunea burghezo-moșiereasca și agenturile straine, trebuie sa le punem pumnul in gura acestor agenți capitaliști! In Barlad se intampla doar fapte bune facute de mine și nimeni […] Articolul Alocuțiunea tovarașului Nicolae Bouroș | PAMFLET apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .