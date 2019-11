ALOCAŢIILE pentru copii se MAJOREAZĂ de la 1 ianuarie 2020. Klaus Iohannis a promulgat legea Camera Deputatilor a adoptat, pe 15 octombrie, in calitate de for decizional, proiectul de lege privind majorarea anuala a alocatiei pentru copii cu rata medie anuala a inflatiei, incepand cu data de 1 ianuarie 2020. Proiectul a fost initiat de PNL si votat de toti cei 242 de deputati prezenti in plenul Camerei. Vorbim despre o majorare a cuantumului alocației cu 100% din rata medie anuala a inflatiei. ALOCATII mai mari pentru copii. Sighiartau: "Inca o victorie pentru copiii Romaniei!". De cand intra sumele majorate pe card UPDATE La acest moment, conform Legii nr. 61/1993… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

