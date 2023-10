Alocațiile pentru copii se majorează. Cu ce sumă infimă cresc Alocațiile ar trebui sa creasca incepand cu 1 ianuarie 2024, așa cum a anunțat Guvernul. Majorarea s-ar putea sa sufere o mica amanare, pana in luna martie, dupa ce INS va anunța oficial rata inflației din anul precedent. Potrivit legislației in vigoare, alocațiile pentru copii vor fi majorate diferențiat in funcție de varsta acestora. Copiii […] The post Alocațiile pentru copii se majoreaza. Cu ce suma infima cresc appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

