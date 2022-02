Allium Ducissae, floarea unicat

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Joe Biden, a renuntat la unul dintre proiectele sale de reforma cele mai semnificative, acela de a le oferi tinerilor americani posibilitatea de a urma gratuit timp de doi ani cursurile unei universitati publice, a anuntat sotia sa Jill Biden, ea insasi profesoara universitara, relateaza…

- Este vorba de South Col Glacier, cel mai inalt ghețar din lume, care se topește intr-un ritm accelerat din cauza incalzirii globale, scrie CNN . Cele mai recente date arata ca gheața care s-a format in 2.000 de ani s-a topit in doar 25. Cercetarea de pe muntele Everest arata ca ghețarul și-a pierdut…

- Comunitatea Declic a initiat o petitie prin care cere un program national astfel incat toate scolile din tara sa ofere o masa calda la pranz tuturor elevilor. Comunitatea Declic arata ca parlamentarii mananca mai bine si mai ieftin decat elevii romani, asadar, este nevoie de o politica echilibrata si…

- UE are in vedere crearea unei diplome universitare europene, care sa fie recunoscuta automat de toate statele membre. Discuția a avut loc ieri, la o reuniune informala a ministrilor educatiei superioare. Proiectul a primit unda verde din partea mai multor state, insa, pentru a putea fi pus in aplicare,…

- Are o suprafața aproape la fel de mare cat a Marii Britanii și se topește din ce in ce mai repede, din cauza incalzirii globale. Este vorba desprte ghețarul Thwaites din Antarctica, supranumit „Ghețarul Apocalipsei”. Aflat in vestul Antarcticii, imensul bloc de gheața la fel de mare precum Regatul Unit…

- Proiectul legii bugetului de stat pentru 2022 ar urma sa fie pus in transparenta publica vineri, iar lunea viitoare sa fie aprobat de Cabinetul Ciuca pentru a fi transmis spre dezbatere si adoptare in Parlament, au informat, marti, surse guvernamentale. Potrivit surselor citate, deficitul bugetar asumat…

- O cutie neagra indestructibila urmeaza sa fie construita pe o structura de granit de pe coasta de vest a Tasmaniei la inceputul anului 2022. Structura va monitoriza prabusirea civilizatiei umane. La inceputul anului 2022, pe coasta de vest a Tasmaniei, Australia, va incepe construirea unui monolit care…

- Fostul deputat al Platformei DA, Alexandr Slusari susține ca potrivit legii privind bugetul de stat, aprobata vineri la Guvern, „salariile deputaților vor fi ridicate aproximativ cu 1500 lei”. Slusari a scris pe rețele ca așteapta „briefingul lui Dumitru Alaiba de condamnare acestei majorari”.