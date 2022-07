Alla Dolință pleacă din PSRM și renunță la mandatul de deputat pentru că e supărată pe poziția pro-război a partidului Deputata Blocului Comuniștilor și Socialiștilor (BCS) Alla Dolința a decis sa renunțe la mandat. Proiectul de hotarare a fost publicat pe site-ul Legislativului. Descarca Pleaca din PSRM pentru ca e suparata pe poziția pro-razboi a partidului „Mai mult de 4,5 luni intr-un stat vecin, Ucraina, care este in esența casa mea, doarece parinții mei s-au nascut acolo, este un razboi. Imi este greu sa vad durerea, lacrimile, necazurile și distrugerea pe care le aduce, imi este foarte greu sa accept aceste evenimente” Cine e Alla Dolința Alla Dolința (n. 25 aprilie 1969) este o femeie de afaceri și politiciana… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

