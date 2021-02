Stiri pe aceeasi tema

- Chris Jacob, artistul timișorean stabilit in Malaezia, a lansat un videoclip pentru piesa Sleepless, o melodie care a fost inregistrata in orașul nostru de catre Loris Negruț . Pe numele sau adevarat Cristian Iacob , artistul nascut in 17 iunie 1981, la Timișoara a fost solistul vocal al formatiei punk…

- Dupa ce s-a reunit anul trecut și a lansat „Reset la inima”, un single foarte așteptat de fani, Andre a lansat „Nostalgii”. Noua piesa a celor doua componente ale trupei te poarta intr-o calatorie a timpului, intr-o perioada in care visarea, emoția și sentimentele amestecate inundau sufletul. Compus…

- Ultimul clip lansat de indragita cantareata din Baia Mare, Paula Seling, face furori pe Youtube. Imaginile au fost filmate pe Lacul Firiza in vara acestui an si ilustreaza melodia in limba engleza a filmului „Love Story”. Clipul a fost lansat in urma cu mai putin de 24 de ore si deja are cateva mii…

- Ultimul clip lansat de indragita cantareata din Baia Mare, Paula Seling, face furori pe Youtube. Imaginile de o rara frumusete au fost filmate pe Lacul Firiza in vara acestui an si ilustreaza melodia in limba engleza a filmului „Love Story”. Clipul a fost lansat in urma cu mai putin de 24 de ore si…

- Partidul Mișcarea Populara (PMP) și-a lansat, vineri, la Timișoara programul politic pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie. La evenimentul care a avut loc la un restaurant din oraș au participat Mihail Neamțu, noul președinte al PMP Timiș, candidat la Camera Deputaților, alaturi de Ligia Iunia…

- Paul Grosar a caștigat competiția inițiata de cei de la Brassy Business, la categoria City Funk, cu videoclipul filmat de catre David Lazar in tramvaiul numarul 4, care strabate Timișoara de la un capat la celalalt. „Dupa colaborarea cu Asociația ISVOR, din București, in proiectul Laboratorul de Muzica,…

- Dupa hitul “S.O.S.”, care a lansat-o pe Aris pe piața internaționala, dar și dupa multe alte piese de succes precum „Tumblin’ down”, “Love again”, “Streets of Paris” sau “Stop”, solista lanseaza o noua melodie care se numește “Lies” la care a filmat si un videoclip destul de interesant, filmat pe strazile…

- China a lansat primul satelit 6G in spatiu pentru a testa noua tehnologie, conform BBC.Citește și: Schimbare iminenta de trupe in PSD: Cel puțin 100 de deputați și 50 de senatori social-democrați nu sunt pe locuri eligibile pentru un nou mandatChina vrea sa testeze cat de eficienta este tehnologia…