- Alina Vidican și-a sarbatorit ziua de naștere. A implinit 39 de ani, iar Claude Senhoreti, soțul ei, a surprins-o cu un cadou de sute de mii de dolari: o mașina marca Lamborghini, ediție limitata. Pe Instagram, milionarul Claude Senhoreti a distribuit un clip video cu mai multe imagini. Alina Vidican…

- Mihaela Borcea și-a facut bagajele și a plecat din țara impreuna cu iubitul ei. Fosta soție a lui Cristi Borcea se afla in vacanța, unde petrece clipe de neuitat alaturi de partenerul ei. Mihaela Borcea a simțit ca are nevoie de o pauza dupa programul incarcat din ultima perioada și a decis sa plece…

- Gemenele Valentinei Pelinel au implinit 4 ani. Cum au fost sarbatorite! Valentina Pelinel este de trei ori mamica. Vedeta are impreuna cu Cristi Borcea un baiat și doua fetițe. Este vorba despre Milan Cristian, Indira Maria și Rania Maria. Fetițele sunt gemene și au venit pe lume in primavara lui 2019.…

- Paige VanZant (28 de ani), fosta luptatoare in cușca, face furori pe Instagram. A postat din nou poze incendiare și a ajuns la 3,2 milioane de urmaritori. Recent, un fan a intrebat daca „putem vedea mai mult?” și a fost direcționat spre pagina pe care americanca o deține pe „Only Fans”. ...

- Cand Richard Gere a jucat in filmul „Pretty Woman” in 1990, personajul sau s-a plimbat fara experiența prin Hollywood intr-un Lotus Esprit argintiu, deoarece Ferrari și Porsche nu au vrut sa fie asociate cu un scenariu atat de picant. Șeful de achiziții pe care l-a descris Gere, Edward Lewis, are ceva…

- Emily Burghelea, fosta concurenta de la Bravo, ai stil! și fosta prezentatoare de la Vorbește lumea, a nascut un baiețel perfect sanatos. Pe rețelele de socializare, ea a postat deja primele imagini cu bebelușul. Vineri, 20 ianuarie, Emily Burghelea a devenit mama pentru a doua oara. La un spital privat…

- Dupa luni de zile de așteptare, Dorian Popa s-a urcat in sfarșit in noua lui mașina in valoare de 300.000 de euro. E vorba despre un bolid Lamborghini Huracan, pe care l-a comandat in vara anului trecut. Artistul și-a vazut bolidul comandat la inceputul lunii iunie chiar din fabrica Lamborghini din…