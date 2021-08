Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a tunat și a fulgerat in relația lor, caci Alina Radi a ieșit in prim-plan cu afirmații care mai de care mai palpitante, acum Madalina Apostol, in cadrul unui interviu marca Antena Stars, a vorbit despre cum este, de fapt, relația pe care o are la momentul actual cu Nick Radoi. Bruneta a dat…

- Alina Radi continua șirul declarațiilor cu privire la relația lui Nick Radoi cu Madalia Apostol și face dezvaluiri despre legatura actuala dintre ea și afacerist. Artista a intrat in direct la Antena Stars și a facut mai multe clarificari in ceea ce privește conflictul in care se afla cu actuala iubita…

- Fiicele Gabrielei Cristea și ale lui Tavi Clonda au trecut prin probleme de coșmar din cauza problemelor de sanatate, iar cand totul se indrepta spre bine, chiar mama lor a preluat de la ele afecțiunea și se simte din ce in ce mai rau, insa soțul vedetei Antena Stars este acum stalpul in familie și…

- Scarlett Johansson va deveni mamica pentru a doua oara. Starul american a ținut totul secret, deși sarcina este destul de vizibila, astfel ca mai are foarte puțin pana va aduce pe lume cel de al doilea copil. Un apropiat de-al familiei actiței a dat totul din casa și a facut dezvaluiri inedite despre…

- Oana Roman și Marius Elisei s-au impacat la cinci luni de la divorț. Vedeta a dezvaluit acum adevaratul motiv pentru care ea și fostul soț au luat aceasta decizie, de a forma din nou un cuplu. Nu au ținut cont de gura lumii, au facut ce au simțit. „Foarte multa lume, inclusiv prieteni și familie ne…

- Madalina Apostol a fost ceruta pentru a treia oara de soție de catre Nick Radoi in urma cu doar cateva luni. Vedeta a marturisit la Antena Stars de ce nu a avut loc nunta pana acum, dar și cand vrea sa fie evenimentul mult așteptat.