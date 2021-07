Alina Pușcaș și soțul ei, medicul stomatolog Mihai Stoenescu, au impreuna trei copii, un fiu și doua fiice, Alexandru (5 ani), Melissa (2 ani) și Iris (1 an). Copiii perechii au fost recent intr-o vacanța de o saptamana la munte. Deși ar fi trebuit sa se relaxeze știind ca cei mici petrec timp in natura in Sinaia, prezentatoarea TV a fost in permanența ingrijorata din cauza unei ursoaice și a puiului ei, care și-au facut culcușul in curtea pensiunii unde copiii ei erau cazați. Invitata in platoul emisiunii Acces Direct, Alina a tras un semnal de alarma. „Eu am venit tocmai pentru ca nu mi se pare…