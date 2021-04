Alina Pușcaș s-a vaccinat anti-COVID-19. Ce simptome are vedeta după rapel Alina Pușcaș a dezvaluit recent in mediul online ca s-a vaccinat anti-COVID-19. In luna iunie a anului trecut, Alina a fost infectata cu noul coronavirus. Prezentatoarea TV s-a testat dupa ce a aflat ca artistul Marcel Pavel, la vremea aceea concurent in emisiunea Te cunosc de undeva, pe care ea o modereaza, a fost internat in spital cu COVID-19. „Nu am tușit o data, nu am avut febra, nu am avut dureri de cap, nu am avut dureri musculare. Nu trebuie sa te simți prost sau sa te simți blamat, pentru ca nu ai nicio vina”, a declarat Alina, la vremea aceea. Dupa doua saptamani petrecute in izolare… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

