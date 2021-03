Alina Laufer, noi detalii despre gemeni: „Au crescut măricei, deja au depășit 2 kg” Luni, 15 februarie 2021, Alina Laufer a nascut prematur. „Am devenit dublu tatic! Alina a nascut in aceasta dimineața, iar acum cei mici se afla la incubator și Alina la terapie intensiva. Ii mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest miracol și ma rog in continuare sa ii aiba in paza”, a scris atunci soțul Alinei, Ilan Laufer, pe Facebook. Alina mai are o fiica, Karina, in varsta de 13 ani, din fostul mariaj cu artistul Jorge. Alina Laufer, noi detalii despre gemeni: „Au crescut maricei, deja au depașit 2 kg” Alina și gemenii perechii inca se afla in spital, dar sunt bine. In mediul online, alaturi… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

