Alina Gorghiu: România continuă să aducă în țară fugarii An nou, obiceiuri vechi. Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, anunța ca Romania continua sa aduca in țara fugarii. „Avem in lucru, la Ministerul Justiției, un proiect de lege prin care costurile aducerii in țara a fugarilor sa fie suportate de aceștia. Nu de catre stat. Depunem toate eforturile pentru a stopa fenomenul fugarilor. Totodata, continuam investițiile in infrastructura sistemului penitenciar. Doua penitenciare noi au intrat in 2023 in faza de execuție, și in multe altele au fost amenajate noi locuri de detenție. Toate la standarde europene. Pentru ca nimeni sa nu mai poata invoca aspectul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

