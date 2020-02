Ministrul Economiei: Turismul va fi clar afectat de coronavirus si in Romania

Guvernul va discuta pe tema raspandirii coronavirusului in urmatoarea sedinta, iar sectorul turistic va fi cu siguranta afectat in acest an, a afirmat, luni, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, care se ocupa si de… [citeste mai departe]