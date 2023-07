Stiri pe aceeasi tema

- Intrebata daca cineva trebuie sa raspunda pentru situatia creata in cazul acestor azile, minstrul Justitiei a aratat ca legile sunt foarte clare si Ministerul Muncii este minister de linie pe aceasta tematica, iar institutiile cu rol cu control, chiar si cele cu rol de avizare, se afla in subordinea…

- In cadrul protestelor organizate de Federația „Solidaritatea Sanitara” , circa 10% dintre medicii care efectueaza garzi suplimentare normei de baza au aderat deja la acțiune.In aceasta faza a protestului pentru toți medicii care semneaza pentru participarea la aceasta acțiune de pe platforma dedicata…

- In perioada 6-9 iunie curent, o delegație a Republicii Moldova, condusa de secretara de stat a Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Felicia Bechtoldt, a intreprins o vizita de studiu in Cehia, pentru un schimb de experiența și bune practici privind politicile de imbatrinire activa și sanatoasa.…

- ”Pana luni voi lua o decizie. Exista in momentul de fața discuții, negocieri. Orice formula de la cea din protocol, pana la cea a asumarii ministerelor de fiecare partid in parte e deschisa”, a spus premierul.Premierul Nicolae Ciuca a confirmat miercuri, in Arges, ca isi depune mandatul pe 26 mai, vineri.Intrebat…

- Problemele profesorilor sunt reale si orice revendicare rezonabila poate fi rezolvata, a transmis duminica premierul Nicolae Ciuca, dupa intalnirea cu sindicatele din Educatie. El a aratat ca solutia o reprezinta dialogul, iar Guvernul are disponibilitatea de a sta fata in fata cu sindicatele oricand,…

- Uzura anvelopelor este un proces firesc ce se produce in timp, pe masura ce se acumuleaza tot mai muți kilometri parcurși. In mod normal, anvelopele trebuie sa se uzeze uniform, pe toata suprafața benzii de rulare, insa uneori uzura este inegala.Acest detaliu nu trebuie ignorat, pentru ca…

- Dupa seful industriasilor ieseni, si fostul director al Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Fiscala a scapat de grija instantei. Magistratii Curtii de Apel au constatat ieri ca raspunderea penala a lui Andrei Buiceag pentru numirile de neamuri in comisii platite de stat s-a prescris. Initial,…