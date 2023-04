Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu a declarat marti, despre criza cerealelor, ca Ministerul Agriculturii trebuie sa se pozitioneze mult mai clar, sa vina cu solutii in cazul fermierilor afectati de razboiul din Ucraina, ea aratand ca nu le-a vazut in spatiul public, inforemaza News.ro.…

- Presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, a anunțat ca liberalii vor vota impotriva motiunii simple formulate de deputatii USR si Forta Dreptei. „Votul pe motiunea impotriva ministrului Agriculturii va fi unul care nu gireaza incercarea aceasta de capitalizare politica pe care partidele de…

- Proiectul legislativ privind avertizorul de integritate urmeaza sa intre in plenul de marti al Senatului, dupa ce in prealabil se va intocmi un raport la Comisia juridica. Presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, a sustinut ca legea va fi in conformitate cu standardele solicitate de Comisia…

- Presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, vicepresedinte PNL, a declarat ca deplasarea cu un avion privat a presedintelui Klaus Iohannis in vizita oficiala pe care a efectuat-o in Japonia este justificata, avand in vedere importanta acestui eveniment in cadrul caruia a fost semnat si Parteneriatul…

- Presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu scrie vineri ca pentru Ucraina, va fi un proces de reconstructie greu, dar Romania sustine ferm un principiu, si anume ca ucrainenii merita sa traiasca in pace si sa isi decida singuri propriul destin. Citește și: Echipa feminina de sabie a Romaniei,…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Radu Oprea, a declarat, luni, ca Guvernul asteapta raportul Bancii Mondiale cu privire la proiectul de lege referitor la pensiile speciale care se afla in dezbatere in Parlament. „Este in cererea de plata numarul 3 (legea privind pensiile speciale). Astazi si maine, din…

- Presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, a transmis marti un mesaj, cu prilejul Zilei Unirii Principatelor Romane. „Sarbatorirea unor evenimente frumoase ale istoriei ne arata, de fiecare data, cat de important este ca oamenii politici sa isi asume cu maturitate deciziile necesare, chiar…