- Direcția Naționala Anticorupție ( DNA ) a transmis un comunicat de presa prin care „saluta eforturile Ministerului Justiției din Romania și decizia autoritaților italiene de extradare in Romania a fostului ministru Darius Valcov , in vederea executarii pedepsei privative de libertate dispuse de instanțele…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat vineri, in timpul unei vizite la Tribunalul Arad, ca aducerea in Romania a lui Darius Valcov este o chestiune de cateva zile."Este o procedura in curs, statul italian, prin Ministerul Justitiei, a luat legatura cu Politia Romana. E o problema de zile,…

- Alina Gorghiu este de parere ca liberalii și social democrații ar trebui sa candideze pe liste separate la alegerile din anul 2024. Ministrul Justiției a punctat ca matematic și din punctul de vedere al unei posibile guvernari comune cele doua partide ar trebui sa aiba candidați separați.

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu (PNL), a declarat joi la Antena 3 ca ii va chema la minister pe toți directorii penitenciarelor din Romania pentru a le „improspata” memoria legata de misiunea pe care o au și „etica la locul de munca”, dupa imaginile cu polițiști care bat cu bestialitate copii inchiși…

- Doi tineri detinuti de la Centrul Educativ din Buzias au fost batuti de politistii supraveghetori la inceputul acestei saptamani, iar astazi ministrul Justitiei a anuntat demiterea conducerii centrului, informeaza Agerpres.Incidentul a avut loc luni dupa amiaza, conform clipului postat pe Facebook de…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, anunța ca o instanța din Italia a decis predarea lui Darius Valcov catre autoritațile din Romania, in baza mandatului european de arestare emis de Tribunalul București. Hotararea Curții de Apel din Napoli nu este insa definitiva, putand fi atacata la Curtea de Casație…

- Activista de mediu Greta Thunberg a fost intrebata ce mesaj are pentru tinerii din Estul Europei.“Ce mesaj ai pentru tinerii din estul Europei, pentru tinerii din Romania? Ce ar trebui sa faca? Cum ar trebui sa se implice mai mult? Este mai greu pentru mișcarea verde sa creasca acolo. Care sunt cele…