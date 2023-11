Stiri pe aceeasi tema

- Liderii PSD și PNL au anunțat luni, 13 noiembrie, dupa o ședința a coaliției de guvernare, ca au cazut pe acord pe legea pensiilor și au transmis ca „au fost clarificate toate aspectele”, inclusiv cele privitoare la sursele de finanțare, iar proiectul intra la adoptare in Parlament.„Toate aspectele…

- "2024 - an electoral. PSD a avut mereu un sprijin puternic in zona pensionarilor. Evident, intrand in an electoral, PSD a vrut sa se asigure ca isi lipeste acest electorat. Acum e momentul cel mai potrivit. PSD are Ministerul Muncii. Dna Bucura Oprescu nu e la inceput in politica. E un om cu experienta.…

- Se modifica din nou legea pensiilor? Aceasta propunere a venit din partea FMI, alaturi de etapizarea creșterii veniturilor pensionarilor. Ministerul Muncii are insa o cu totul alta varianta. „Am vazut in mediul public asta, dar dati-mi voie sa ma informez despre el. Romania nu este monitorizata de FMI…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat vineri, referitor la legea pensiilor, ca nu trebuie sa se faca un joc politic in fața cetațenilor. El a mai explicat ca, „ținand cont de impact, este absolut necesar ca la nivelul Guvernului sa se identifice sursele de finanțare, pentru ca in anul 2024 pentru…

- Ministrul de Finanțe nu renunța la observațiile privind bugetul alocat majorarilor promise la Legea pensiilor. Marcel Boloș nu a vrut sa avizeze legea care este pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de joi, decat daca pune obervațiile privind impactul bugetar cu indexarea și recalcularea pensiilor.…

- Eliminarea inechitatilor dintre pensionari stimularea muncii, a natalitatii si a continuarii studiilor, sunt principalele obiective ale noii legi a pensiilor, o reforma asumata si aplicata de PSD. Potrivit PSD, Legea pensiilor avantajeaza persoanele care au muncit mai mult. Astfel, pensionarii cu perioade…

- Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc continua demersurile pentru materializarea proiectului legislativ prin care copiii sub 16 ani ar urma sa aiba acces pe site-urile de social- media doar in baza acordului explicit exprimat de catre parinți. Legea PNL propune o abordare tripla, incepand, in cazul minorilor…

- Plenul Senatului a amendat, la reexaminare, doar articolele din legea pensiilor speciale referitoare la pensiile magistratilor pentru ca doar acelea au fost criticate de Curtea Constitutionala, a afirmat, miercuri, ministrul Justitiei, Alina Gorghiu. Potrivit acesteia, opoziția a facut un spectacol…