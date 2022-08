Presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, l-a primit, marti, pe ambasadorul Republicii Federale Germania in Romania, Peer Gebauer, context in care demnitarul roman a subliniat importanta deosebita pe care Romania o acorda relatiei bilaterale cu Republica Federala Germania, caracterizata „printr-un dialog politic foarte bun, o componenta economica solida si conexiuni sociale puternice”. Gorghiu a relevat, totodata, sprijinul deplin al Parlamentului Romaniei in demersul de consolidare si dezvoltare a relatiilor intre Romania si Republica Federala Germania, dar si ca state membre ale Uniunii…