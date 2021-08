Stiri pe aceeasi tema

- O dezvaluire șoc il vizeaza pe actualul premier Florin Cițu, unul dintre candidații aflați in lupta pentru șefia PNL-ului, la congresul din toamna! Și anume s-a vehiculat vestea ca actualul șef al Guvernului ar fi fost incarcerat timp de 2 zile in SUA pentru condus sub influența alcoolului sau drogurilor/legislația…

- Alina Gorghiu, parlamentar PNL, susține ca doar șeful de la Partidul Național Liberal se va schimba dupa congres. Gorghiu face acest comentariu dupa informațiile publicate de Antena 3, din care reiese faptul ca Ludovic Orban va fi exclus de la Camera Deputaților daca Florin Cițu preia partidul.…

- Romania educata. Din pacate, avem și altfel. Readucerea pe tapet a proiectului președintelui Iohannis a fost considerata surprinzatoare de unii. Puțini s-au mai așteptat la invierea programului, mai ales, dupa ani și ani de taraganare. Și chiar daca programul Romania Educata se adreseaza, in special,…

- Scene reprobabile au avut loc, marți seara, la Conferinta de alegeri interne de la Organizatia PNL Sector 4! Președintele PNL, Ludovic Orban, a fost imbrancit de unul dintre bodyguarzii aduși de tabara lui Florin Cițu. La alegeri au fost invitați aproape toți susținatorii cu greutate ai lui…

- Alina Gorghiu, susținatoare a premierului Florin Cițu in lupta pentru caștigarea președinției PNL, ii argumenteaza lui Ludovic Orban ce inseamna suflul nou și modern in partidul liberal. „Suflu nou și modern inseamna sa ai curajul de a demisiona cand pierzi parlamentarele, sa nu iei singur decizii de…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a vorbit despre felul sau de a face campanie, subliniind ca intotdeauna a fost aproape de membrii partidului. Orban s-a referit si la „suflul nou” din partid, de care amintesc cei care il sustin pe Florin Citu petru sefia PNL, insa a afirmat ca acest suflu trebuie definit,…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a vorbit, mar'i sear[, la Antena 3, despre alegerile pentru ;efia PNL ;i a lansat un atac la Ludovic Orban. "Este nevoie de o schimbare a conducerii PNL. partidul trebuie sa se primeneasca. Principalul motiv pentru care trebuie schimbat liderul este faptul ca, in…

- Alina Gorghiu, senator liberal și fost președinte al PNL, este convinsa ca data de 25 septembrie va aduce o schimbare majora la șefia partidului domniei sale. „In 25 septembrie, PNL va avea un președinte nou. PNL, sub conducerea lui Ludovic Orban, a pierdut alegerile parlamentare. E nevoie de un suflu…