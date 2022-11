Stiri pe aceeasi tema

- Theo Rose a confirmat sarcina! Celebra jurata de la emisiunea ,,Vocea Romaniei” a așteptat cateva ore bune pentru a le da oficial vestea fanilor sai, dar acum a venit cu un mesaj despre noul rol pe care urmeaza sa il joace. Tanara cantareața o sa devina mama anul viitor. Aceasta s-a filmat foarte zambitoare…

- Oana Radu și-a luat fanii prin surprindere pentru a doua oara in ceea ce privește aspectul sau. In urma cu doar cateva zile, artista marturisea in mediul online ca s-a tuns singua acasa, asta dupa ce a vazut un tutorial pe TikTok. Rezultatul a fost cel dorit, așa ca s-a la salonul de infrumusețare pentru…

- Alina Eremia a aparut cu un ochi vanat pe rețelele de socializare, motiv pentru care fanii s-au ingrijorat cand au vazut-o așa. Artista era special machiata pentru filmarile unui nou videoclip. Alina Eremia a postat pe contul de Instagram o imagine in care apare cu ochiul vanat. Din fericire, cantareața…

- Fostul soț al Andreei Balan i-a trimis o notificare artistei, prin care ii cere acesteia sa faca public „dovezile video”, care sa demonstreze ca actorul a venit sub inflența bauturilor alcoolice sa-și ia fetițele. De asemenea, George Burcea a mai spus in exclusivitate pentru playtech.ro ca prefera ca…

- Claudia Patrașcanu a traversat o perioada dificila in urma scandalului cu inca soțul ei, Gabi Badalau. Artista a decis ca este momentul perfect pentru o schimbare de look, așa ca a mers in salonul de infrumusețare sa iși schimbe culoarea parului. Iata cum s-a afișat cantareața in mediul online!

- Kim Kardashian continua sa iși uimeasca fanii. Vedeta internaționala a avut parte de o schimbare de look radicala, care a lasat fanii cu gura cascata. De cand s-a desparțit de Kanye West, aceasta o ține dintr-o schimbate in alta. Cum arata acum starul internațional.

- Schimbare in viața Deliei Matache! Una din cele mai iubite cantarețe de la noi a facut un anunț neașteptat. Fanii au ramas surprinși de cele spuse de vedeta. ,,De azi nu mai trecem peste suflețelul meu”, a susținut solista. Vestea a fost oferita de jurata de la emisiunea ,,iUmor” chiar pe rețelele de…

- Alina Eremia a profitat din plin de ultima zi de vara pentru a se relaxa pe o plaja intr-un loc retras, alaturi de iubitul ei. Insa, pentru ca nu uita de fanii de acasa, artista de 28 de ani, a imortalizat momentul și l-a impartașit cu fanii de pe rețelele sociale.