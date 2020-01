Stiri pe aceeasi tema

- Marius Șumudica, antrenorul echipei Gaziantep, a fost internat in spital, in urma cu puțin timp, din cauza unor probleme medicale. Acesta va ramane sub supraveghere medicala in urmatoarele zile.

- Petre Geambașu a fost internat in stare critica din cauza problemelor de sanatate pe care le are de mai mai mult timp. Artistul, in varsta de 76 de ani, a suferit o criza teribila de discopatie pe 1 octombrie și, zilele trecute, a ramas țintuit la pat din cauza durerilor insuportabile.Petre Geambașu…

- Jorge a postat pe contul de socializare o imagine de pe patul de spital, alaturi de care a scris un mesaj, in care le marturisește admiratorilor sai ca nu va mai manca niciodata la un restaurant. Se pare ca artistului i s-a facut rau dupa ce a luat masa in oraș. „Cine mai mananca la restaurant? Eu nu",…

- Cunoscuta publicului drept „Tanta”, Nuami Dinescu trece prin momente grele. Mama indragitei actrite a ajuns de urgenta la spital. Vedeta le-a marturisit apropiatilor ca persoana care i-a dat viata „are multiple probleme”.

- Leo Iorga a fost internat in spital de urgența. "Leo este la spital, starea lui este stabila. Se pare ca pneumonia facuta in august a reaparut. Echipa medicala este profesionista si se ocupa de Leo cu multa atentie", este mesajul postat pe rețelele de socializare de un apropiat al lui Leo…

- Daniel Buzdugan a ajuns de urgența la spital dupa ce s-a simțit rau și a facut febra. Medicii i-au dat vești proaste. Daniel Buzdugan a fost diagnosticat cu pneumonie. Realizatorul radio a fost cel care a anunțat ca are probleme de sanatate destul de serioase. Mesajul care i-a indurerat pe romani. “Trebuie…

- Actrița americana Helen Hunt, premiera cu trofeul Oscar, a ajuns de urgența la spital dupa ce mașina pe care o conducerea a fost lovita de un alt automobil, iar apoi s-a rasturnat pe șosea.

- Tamara Buciuceanu Botez a trecut prin clipe grele, chiar și inainte de a ajunge pe patul de moarte, la spital. Indragita actrița a teatrului romanesc avea de ceva vreme probleme de sanatate, care se pare ca iși pusesera amprenta pe moralul marii artiste. Asta se poate observa clar pe imaginile exclusive…