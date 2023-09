Stiri pe aceeasi tema

- Creatoare de conținut fashion&beauty inca din pionieratul online-ului, Alina Ceușan și-a lansat primul blog de moda pe cand era studenta, iar acum sunt cu ochii pe recomandarile sale peste un milion de internauți. Mai nou vedeta Pro TV și una dintre cele mai urmarite specialiste in fashion de la noi,…

- Alina Ceușan este una dintre cele mai cunoscute influencerițe din Romania, cu un numar impresionant de urmaritori pe rețelele de socializare. Recent, aceasta a facut declarații neașteptate in cadrul unui interviu televizat, dezvaluind suma lunara pe care o caștiga din online. Influencerița a raspuns…

- Alina Ceușan prezinta „Love Island”, cel mai nou show de dating de la PRO TV. Intr-un interviu pentru Cancan, vedeta a facut declarații despre show-ul pe care il va modera, despre rolul de prezentatoare, dar și despre Rock, fiul ei, care nu va ramane in Romania pe timpul filmarilor, va merge cu ea in…

- Ukraine’s air force on Wednesday said a large group of Russian army drones entered the mouth of the Danube river and headed toward the Izmail river port near the border with Romania, according to Euractiv. Social media groups reported hearing air defence systems firing in the area near two Danube ports…

- DIICOT a dispus trimiterea in judecata a 16 persoane implicate in dosarul Enigma. Este vorba despre un grup creat pe o platforma de mesagerie online sub numele „Iarba Dulce”, care a fost destructurat in cadrul unei acțiuni ce viza combaterea traficului de droguri de risc și mare risc. Autoritațile au…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat duminica masurile care vor fi luate in cazul azilelor din Romania. Toate instituțiile vor fi verificate, iar cei vinovați vor plati, a anunțat Ciolacu.Ca urmare a unei ședințe la Guvern, Marcel Ciolacu a cerut și ”decapitari”. Urmeaza sa fie zburat din funcție și…

- Polițiștii din Capitala au efectuat doua percheziții la domiciliul unui barbat din Timiș. Acesta este suspect ca s-a folosit de cazul unei fetițe, cu o boala extrem de grava, pentru a strange bani in numele acesteia. Cazul era real, insa fetița era din Rusia, nu din Romania, iar barbatul ar fi strans…