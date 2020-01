Alin Toşca, încrezător pentru play-off-ul din Liga Națiunilor: "Avem şanse mari. Suntem mai buni decât Islanda" ​Alin Tosca, echipei Gaziantep FK, a declarat, într-un interviu pentru agentia Ihlas, ca nationala României are sanse mari la semifinala cu Islanda din play-off-ul Ligii Națiunilor, care va avea loc la 26 martie. "Cred ca suntem mai buni decât Islanda", a spus fundașul.



"Consider ca avem sanse mari. Cred ca suntem mai buni decât Islanda. Am un prieten islandez care joaca la PAOK si uneori discut cu el. Vorbim despre meci, tinem legatura. Sper ca ne vom impune în acest duel", a spus Tosca, potrivit News.ro.



El a precizat ca este fericit…

Sursa articol: hotnews.ro

