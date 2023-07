Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul croat Marcelo Brozovic a semnat luni cu echipa saudita Al-Nassr, despartindu-se de gruparea italiana Inter Milano.Marcelo Brozovic (30 de ani) a devenit coleg cu Cristiano Ronaldo, in Arabia Saudita. Mijlocasul croat a fost transferat pentru o suma estimata la 18 milioane de euro, insa…

- Fundașul stanga Bogdan Vatajelu (30 de ani), dorit de Rapid, FCSB și in Arabia Saudita, a semnat in cele din urma cu U Cluj! In urma cu 4 zile, Gigi Becali susținea ca aparatorul de banda „a semnat in Arabia”. Rasturnare totala de situație in SuperLiga. Plecat de la CSU Craiova in aceasta vara, Bogdan…

- Legenda argentiniana Lionel Messi se va alatura echipei americane Inter Miami dupa ce a plecat de la campioana Franței, Paris St-Germain, transmite BBC. Fostul atacant al Barcelonei urmeaza sa respinga o oferta financiara mai avantajoasa din partea echipei Al-Hilal din Arabia Saudita. La Inter Miami…

- Atacantul francez a semnat un contract pe trei ani in Arabia Saudita, potrivit AFP. El isi va lua ramas bun de la Real Madrid marti, in cadrul unei conferinte de presa."Benzema a semnat un contract pentru transferul sau la Al-Ittihad, pe o perioada de trei ani", au declarat surse pentru AFP.…

- Cristiano Ronaldo ramane in Arabia Saudita! Atacantul lui Al Nassr a acordat un interviu in care a spus clar ca nu are de gand sa se transfere in Europa, așa cum s-a scris in ultima vreme. Starul platit cu 200 de milioane de dolari a transmis ca așteapta in acest campionat și alți jucatori foarte […]…

- Demis in urma cu 5 zile de Al Tai (locul 8 din Arabia Saudita), Mirel Radoi, 42 de ani, ar negocia cu Al Bataeh, locul 12 din Emiratele Arabe Unite, tot prima liga. Imediat dupa eșecul cu Al Nassr, echipa lui Cristiano Ronaldo, scor 0-2, Al Tai a anunțat rezilierea contractului cu Radoi. Antrenorul…

- Fundasul stanga brazilian Junior Morais a semnat prelungirea contractului cu echipa FC Rapid Bucuresti pana in vara anului 2024, a anuntat, luni, clubul din Superliga nationala de fotbal.Sud-americanul, venit in 2021, de la Gaziantep, a jucat 71 de meciuri in tricoul alb-visiniu, reusind sa inscrie…

- Cei mai scumpi jucatori de fotbal din lume in 2023 Cristiano Ronaldo a dat lovitura prin mutarea la Al-Nassr . Contractul fabulos semnat cu echipa din Arabia Saudita l-a ajutat sa redevina cel mai bogat sportiv din lume. Conform unui clasament realizat de Forbes , Ronaldo se afla pe poziția fruntașa,…