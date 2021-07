Alin Șerban, CEO tazz by eMAG: Relația cu sectorul HoReCa a fost mai apropiată ca niciodată în pandemie Restricțiile impuse din cauza pandemiei de COVID-19 au privat cetațenii pe perioada starii de urgența de placerea unei intalniri cu prietenii la restaurant, iar odata cu eliminarea acesteia, masurile pastrate in cadrul starii de alerta au diminuat din farmecul momentelor petrecute inaintea pandemiei. Cu toate acestea, sectorul de food delivery a reușit sa mențina vie placerea consumatorilor de a degusta produsele lor preferate, gatite in restaurantele care au decis sa nu se dea batute, mii de curieri au putut fi vazuți batand strazile orașelor, carand in bagaj preparate care mai de care. Alin… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de COVID-19 a accelerat adopția canalelor digitale, insa interacțiunea umana nu va disparea, mai ales daca vorbim de produse și servicii bancare mai complexe, potrivit lui Bogdan Neacșu, director general al CEC Bank. Intrebat cum vor evolua lucrurile in privința lucrului remote in…

- Heineken se alatura campaniei 'Dor de bun si bine', initiate de Organizatia Patronala a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania - HORA, cu misiunea de a facilita crearea unui cadru de functionare in siguranta a business-urilor din HoReCa, unul dintre sectoarele cele mai afectate de pandemia de…

- „Exista in momentul de fata discutii cu reprezentantii Guvernului pentru despagubiri, compensari, atat pe Legea 224, respectiv 20% din diferenta cifrei de afaceri 2020 versus 2019, dar suntem in discutii si pentru despagubiri, compensari aferente perioadei in care industria a fost restrictionata si…

- Reprezentanții sectorului HoReCa solicita Guvernului eliminarea taxelor pentru salariul minim brut in urmatorii 3-5 ani, ca masura compensatorie pentru pierderile suferite de aceasta industrie in timpul pandemiei, a declarat, marti, Daniel Mischie, presedintele Organizatiei Patronale a Hotelurilor si…

- Organizatia Patronala a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA) anunta lansarea campaniei "Dor de bun si bine", cu misiunea de a facilita crearea unui cadru de functionare in siguranta a business-urilor din HoReCa, sector grav afectat de pandemie, potrivit unui comunicat remis, marti, AGERPRES.…

- O pondere de 80% dintre angajatii sectorului HoReCa s-au vaccinat pana in prezent, astfel ca restrictiile in restaurante ar trebui ridicate total, a declarat, marti, Daniel Mischie, presedintele Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania - HORA, intr-o conferinta de presa,…

- O pondere de 80% dintre angajatii sectorului HoReCa s-au vaccinat pana in prezent, astfel ca restrictiile in restaurante ar trebui ridicate total, a declarat, marti, Daniel Mischie, presedintele Organizatie Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania - HORA, intr-o conferinta de presa. "Din…

- Organizatia Patronala a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania - HORA - lanseaza marti campania Dor de Bun si Bine, in cadrul unei conferinte de presa. Prin aceasta campanie, HORA prezinta o strategie de revenire la normalitate pentru unul dintre cele mai afectate domenii economice…