- Sambata, 9 aprilie 2022, la Pundu, in județul Giurgiu, a avut loc debutul in noua ediție a Campionatului Național de Motocros. La startul intrecerilor s-au aliniat și mai mulți sportivi de la clubul campinen Lido, club condus de Catalin Duța - multiplu campion, maestru al sportului, președinte al Comisiei…

- Sala Sporturilor din Municipiul Roman a gazduit, in perioada 26-27 martie, o noua editie a Campionatului National de Qwan Ki Do – Juniori, Seniori si Veterani. La start s-au aliniat 343 de sportivi din 31 de cluburi din zece judete din Romania, judetul Suceava fiind reprezentat de 6 cluburi ...

- Un tanar șahist al Gloriei, Teodor Cosmin Nedelcu, in varsta de doar 15 ani, a fost marea surpriza a Campionatului Național de șah rapid, blitz și dezlegari seniori, organizat in Capitala. Nedelcu, care a concurat impotriva unora dintre cei mai titrați sportivi din Romania, s-a clasat pe locul 3 la…

- Atletismul a programat la finalul saptamanii trecute finala Campionatului Național de seniori și tineret, incheiata cu rezultate foarte bune pentru sportivii din Vrancea, dar și o competiție pentru cei mai tineri atleți, la Bacau: Cupa” Micul Atlet”, competiție de nivel național, la care au concurat…

- In perioada 25-27 februarie in Arad s-a desfașurat finala Campionatului Național de Judo, Juniori II (sub 18 ani), competiție la care au participat 352 sportivi. CSM Baia Mare a participat la competiție cu cinci sportive, reușind sa obțina o medalie de argint și un loc 5. Medalia de argint a fost obținuta…

- Opt medalii de aur, doua de argint și cinci de bronz. Acesta este bilanțul Științei Bacau la recenta ediție a Campionatului Național de karate SKDUN pentru Seniori, Tineret și Juniori. Radu Todiraș, Isabela Lamdeș, Madalin Ciubar, Bianca Dumitru și Cristian Mihai s-au laureat campioni naționali, in…

- Chiar daca nu mai reprezinta Campina din punct de vedere sportiv, din motive asupra carora nu mai revenim, Andreea Lungu și Marius Vasile raman tot campineni, iar prezența lor cu rezultate foarte bune la cele mai importante competiții atletice este la fel de importanta.