Alin Oprea s-a căsătorit religios cu Medana. Imagini de la nunta ca-n filme a solistului de la Talisman Alin Oprea și Medana s-au casatorit religios vineri, 15 septembrie, iar nunta cuplului a fost ca-n filme. Solistul de la Talisman și aleasa inimii sale au fost cununați religios de opt perechi de nași.In luna decembrie a anului trecut, Alin Oprea și Medana au spus DA in fața ofițerului Starii Civile, iar vineri, 15 septembrie, și-au unit destinele și in fața lui Dumnezeu. Solistul de la Talisman și-a refacut viața alaturi de Medana, dupa desparțirea cu scandal de mama copiilor lui, iar acum este mai fericit ca niciodata alaturi de noua lui partenera.Pregatirile pentru nunta au inceput din timp,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

