Presedintele PNL Timis, Alin Nica, si secretarul general al organizatiei, Danut Groza, au vrut sa-si asigure o retragerea „strategica” la Bucuresti, in cazul in care rezultatele la viitoarele alegeri locale le vor fi nefavorabile. Respectiv au vrut sa-si securizeze, inca de pe acum, locuri pe listele parlamentare, dar secretarul general al PNL, Lucian Bode, le-a ... The post Alin Nica si Danut Groza au vrut sa-si asigure retragerea in parlament, dar li s-a dat cu pas appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .