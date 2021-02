Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Consiliului Județean Timiș, liberalul Alin Nica, a fost nominalizat in Comitetul European al Regiunilor ca reprezentant al Romaniei din partea județelor. „Este o onoare și o bucurie sa continui munca de 15 ani in cadrul acestei reputate instituții europene, voi promova, ca și pana acum, interesele…

- Edilul clujean a prezentat Raportul cu privire la Spațiul European al Educației, în calitate de raportor pentru educație al Comitetului European al Regiunilor. Pâna în 2025, Uniunea Europeana propune realizarea…

- Luni, 8 februarie 2021, in agenda au fost prevazute intrevederi incepand cu ora 13.00, cu domnul Serghei Stanisev, presedintele Partidului Socialistilor Europeni, iar de la ora 15.00 domnul presedinte PSD, Marcel Ciolacu, se va intalni cu domnul Nicolas Schmit, Comisarul european pentru locuri de munca…

- Presedintele Consiliului Judetean Dambovita, Corneliu Stefan, a fost nominalizat de catre Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania la functia de membru cu drepturi depline la Comitetul European al Regiunilor (CoR). In perioada urmatoare, delegatia Romaniei la CoR va participa la sesiunea…

- Odata cu intrarea in 2021, Guvernul condus de Florin Cițu lua o decizie radicala. Decizia, care a nemulțumit multa lume, a fost aceea de inghețare a salariilor bugetare. Indiferent de ce angajați ar fi vorba, decizia afecteaza tot sectorul bugetar. La nivel național deja s-au anunțat proteste, iar reacțiile…

- Adrian-Ioan Vestea, presedinte al Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania (UNCJR) si membrii Consiliului Director al UNCJR au avut miercuri, 6 ianuarie 2021, o prima intalnire cu ministrul finantelor publice, domnul Alexandru Nazare. Discutiile au fost axate, in special, pe fundamentarea…