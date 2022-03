Stiri pe aceeasi tema

- „Telenovela” inceputa la sfarșitul anului 2020, imediat dupa alegerile locale, și-a consumat un nou episod. PNL Timiș a anunțat ca instanța a dat dreptate partidului in procesul deschis de Alin Popoviciu și Calin Roman, dupa ce in luna decembrie Tribunalul Timiș a decis in favoarea celor doi. Astfel,…

- Curtea de Apel Timisoara a decis ca excluderea din PNL a consilierilor judeteni Alin Popoviciu si Calin Roman s-a facut corect. Prima instanta, Triunalul Timis, le-a dat dreptate celor doi. Popoviciu si Roman isi pierd astfel mandatele de consilieri judeteni. Imediat dupa alegerile locale din 2020,…

- Ovidiu Zaparțan, viceprimarul comunei Șieu Odorhei, a fost trimis in judecata pentru conducere sub influența alcoolului. Instanța clujeana a dat sentința definitiva: doi ani de inchisoare cu suspendare. In toamna lui 2018, Ovidiu Zaparțan era trimis in judecata pentru conducerea unui autovehicul sub…

- Catalin Chereches, primarul Municipiului Baia Mare si-a aflat sentinta data de Tribunalul Cluj. Instanta l-a condamnat la pedeapsa de cinci ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de luare de mita in forma continuata. Trebuie spus ca e o condamnare in prima instanta, edilul putand face contestatie…

- Un iesean a ajuns in spital din cauza cainelui scapat in drum. Un vecin l-a batut cu salbaticie, rupandu-i splina. Cazul a ajuns in instanta, victima cerand daune de 100.000 euro. Incidentul s-a petrecut in seara zilei de 23 mai 2015. Cainele lui Maricel S. scapase din curte si iesise in drum, unde…

- Premierul Nicolae Ciuca admite faptul ca a discutat cu președintele Klaus Iohannis și miniștrii pe anumite teme, inclusiv tema pensiilor. Surse politice susțineau ca președintele Klaus Iohannis ar fi de acord cu o renegociere a PNRR pe tema pensiilor, pentru a crește procentul alocat. ”La…

- Liderul PMP, Cristian Diaconescu, refuza sa participe la orice incercare de „sabotare a existenței PMP” și-l acuza pe Eugen Tomac ca are o strategie pentru a oferi partidul „in schimbul unor beneficii personale iluzorii”. „Imi propusesem in aceste zile sa pastrez tacerea in legatura cu falsele framantari…

- Instanța a prelungit mandatul de arest la domiciliu emis in privinta ex-președintelui Curtii de Apel Balti, Alexandru Gheorghieș, vizat intr-o cauza penala de imbogatire ilicita. In dupa amiaza zilei de ieri, magistratii Judecatoriei Chisinau, sediul Ciocana, au examinat demersul procurorilor anticoruptie.