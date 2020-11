Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL Ludovic Orban a produs, joi, la evenimentul de lansare a programului de guvernare liberal, marea surpriza a campaniei electorale. In discursul adresat in fața liderilor formațiunii, premierul Orban și-a schimbat radical strategia politica. Liderul PNL a anunțat ca nu se va mai referi…

- Nicolae Birau, copreședintele Pro Romania Timiș a dezvaluit, aseara, la PRESSALERT LIVE, ca deși PNL și URS negociaza pentru majoritați in Consiliul Județean Timiș și in Primaria Timișoara, cele doua partide discuta și cu PSD și Pro Romania pentru alianțe in consiliile locale din județ. „Se incearca…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a pus miercuri in dezbatere publica proiectul de Hotarare privind aprobarea Ghidului finantarii campaniei electorale la alegerile parlamentare din 6 decembrie. Documentul vizeaza strict aspecte ce tin de finantarea campaniei electorale si rambursarea cheltuielilor…

- Marcel Mihoc, președintele Partidului Ecologist Roman (PER) Timiș va vota la șefia CJT cu fostul coleg de la PSD, Calin Dobra. Candva unul dintre numele grele din PSD, Marcel Mihoc va merge pe mana lui Dobra, deși acesta l-a sarit o data de pe funcție. PER Timiș nu are candidat la CJT si Primaria Timișoara,…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprișan, a transmis miercuri, intru-un comunicat de presa, ca liberalii din județ și-au atribuit meritele pentru un lucru pe care nu l-au facut.„O sceneta de prost gust a fost pusa in scena zilele trecute la Soveja, unde liberalii, in frunte cu ministrul analfabet…

- Guvernul a adoptat in sedinta de joi o hotarare privind regulile de protectie sanitara ce trebuie respectate in derularea campaniei electorale, conform carora la evenimentele in aer liber pot lua parte maximum 100 de persoane, iar la intrunirile in spatiu deschis numarul participantilor este de maximum…

- Accesul nediscriminatoriu al candidatilor pentru alegerile locale din septembrie la emisiunile de radio si televiziune, respectarea timpilor de antena alocati si a principiilor de echitate si echilibru de catre radiodifuzorii publici si privati au constituit cateva dintre subiectele intalnirii membrilor…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, marți, 25 august, ca va avea loc o ședința a Comitetului Național pentru Situații de Urgența, miercuri, 26 august, pe ordinea de zi regasindu-se ordinul comun privind...