Stiri pe aceeasi tema

- Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș, a confirmat astazi ca a parasit PNL și a trecut la Forța Dreptei, condusa de Ludovic Orban. Asta pentru a putea candida din partea unei formațiuni politice la un nou mandat la CJT. Altfel, scenariile in care Nica va da mana cu Dominic Fritz pentru…

- Deși aflate la cutite in Timiș, PNL si PSD vor merge impreuna la alegerile pentru șefia Consiliului Județean Timiș. Cel puțin asta susține, la Timișoara, Ludovic Orban, președintele partidului Forța Dreptei. Fostul șef al PNL la nivel național, Orban susține ca sursele sale din conducerea liberalilor…

- Presedintele partidului Forta Dreptei, Ludovic Orban, critica dur actuala guvernare si acrediteaza ideea conform careia in Romania „exista un proiect de dominatie care nu tine cont de vointa reala a cetatenilor”. „Astazi ei considera ca tara le apartine si ca nu mai conteaza votul cetatenilor, ei isi…

- O noua alianța in Romania in perspectiva anului electoral 2024! USR (președinte Catalin Drula), Partidul Mișcarea Populara (președinte Eugen Tomac) si Forța Dreptei (președinte Ludovic Orban) au format Alianța Dreapta Unita și anunța ca aceasta va lupta „pentru romani si Romania”. Alianța Dreapta Unita…

- Conferința județeana de alegeri la Forța Dreptei, organizația Dambovița, l-a desemnat, in urma voturilor, in funcția de președinte deputatul Gabriel Plaiașu. Evenimentul a avut loc sambata, la Cinematograful Independența din Targoviște, in prezența președintelui Forța Dreptei, Ludovic Orban, fost premier…

- Nicolae Ciuca va participa, la Iasi , la o intalnire regionala cu liderii a sase organizatii PNL din Moldova, la care se va discuta strategia partidului pentru europarlamentare. Presedintele PNL , Nicolae Ciuca, va efectua o vizita de lucru la Iași, marți, 23 ianuarie, in cadrul careia va participa…

- Intrebat despre scenariul potrivit caruia Klaus Iohannis ar urma sa fie numit șef al Consiliului European și va demisiona de la președinția Romaniei, Orban s-a declarat circumspect."Astea sunt niște zvonuri care au fost lansate in presa. Iohannis a avut o imagine foarte buna, alegerea lui (ca președinte…