Alimentele care par să accelereze procesul de îmbătrânire. Ce ar trebui să ocolim Alimente care par sa accelereze procesul de imbatranire. Ce ar trebui sa ocolim Exista cateva alimente care accelereaza procesul firesc de imbatranire. Ele pot contribui la un aspect mai inaintat decat varsta biologica. Mai grav este ca pot scurta durata vieții. Afla de la specialiști care sunt cele 11 alimente care ar putea sa accelereze procesul de imbatranire. Deși este adevarat ca nu te poți sustrage varstei cronologice, poți influența varsta biologica printr-o strategie inteligenta. Stilul de viața, inclusiv alimentația, determina rapiditatea cu care atingem un anumit nivel biologic.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Vamal a primit 10 truse donate de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaționala (USAID), care sunt destinate pentru controlul vamal din prima linie la posturile vamale Giurgiulești, Leușeni și Sculeni.

- In 2013, zeci de mii de oameni au ieșit in strada pentru a protesta sub sloganul ”Uniți, salvam Roșia Montana”. Presiunea pusa atunci politicului a determinat Guvernul sa nu aprobe exploarea de la Roșia Montana, iar Gabriel Resources a dat in judecata Romania.Sentința oficiala in acest dosar va fi…

- GrauIn primul și in primul rand, trebuie sa luam in calcul graul. Acesta este ingredientul care se regasește deseori ani cereale, in paine, in brioșele pe care le consumam, motiv pentru care reprezinta și ingredientul care contribuie deseori la inaintarea in varsta accelerata.Cu alte cuvinte, procesul…

- Celebrul medic estetician dezvaluie sfaturi esențiale pentru pierderea in greutate și menținerea sanatații, in special dupa varsta de 40 de ani. Adina Alberts a impartașit care sunt alimentele ideale pentru consum la micul-dejun, dar și o greșeala de care puține persoane sunt conștiente.

- Deși simptomele pot fi similare, cauzele și tratamentele lor difera semnificativ, scrie Eva.ro .IndigestiaIndigestia - sau dispepsia - nu este doar o afecțiune neplacuta, ci și un semnal de alarma cu privire la stilul nostru alimentar. Deși este adesea un raspuns la supraalimentare sau la consumul de…

- Deși simptomele pot fi similare, cauzele și tratamentele lor difera semnificativ, scrie Eva.ro .IndigestiaIndigestia - sau dispepsia - nu este doar o afecțiune neplacuta, ci și un semnal de alarma cu privire la stilul nostru alimentar. Deși este adesea un raspuns la supraalimentare sau la consumul de…

- Cuptorul cu microunde este folosit in foarte multe gospodarii și este, adesea, foarte util. Cu toate acestea, exista anumite alimente pe care nu este bine sa le gatești sau sa le incalzești in cuptorul cu microunde. Descopera care sunt și de ce este riscat sa le pui la microunde:Cum funcționeaza cuptorul…