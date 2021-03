Alimente benefice pentru creier. Recomandări de la Gianluca Mech pentru o memorie bună Alimente benefice pentru creier. Recomandari de la Gianluca Mech pentru o memorie buna Alimentele pe care le consumam joaca un rol important in menținerea sanatații creierului și pot ajuta la imbunatațirea memoriei și a concentrarii. Nutriționistul Gianluca Mech ne recomanda sa consumam urmatoarele alimente, benefice pentru funcționarea creierului. „Pește gras Acest tip de pește include somonul, pastravul și sardinele, care sunt toate surse bogate de acizi grași omega-3. E impotant sa știm ca aproximativ 60% din creier este format din grasimi, iar jumatate din aceste grasimi sunt de tipul omega-3.… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Toata lumea vrea sa slabeasca repede și sa nu se chinuie mult. Nu o sa se duca nimeni la medic pentru a-l intreba ce e de facut, tocmai de aceasta Mihaela Bilic a venit in intampinarea celor care cauta de mult timp raspunsul la intrebarea ”cum slabim fara sa ținem dieta?”. Replica nutriționistului este…

- Dieta este foarte importanta și chiar esențiala pentru o viața sanatoasa. Astfel ca, adoptand un regim alimentar corespunzator putem sa contribuim la imbunatațirea funcțiilor organismului, dar și la intinerirea creierului. Alimente necesare pentru imbunatațirea funcțiilor creierului Creierul este un…

- Deficiența de Omega-3, una dintre cauzele depresiei. Recomandari alimentare de la nutriționistul Gianluca Mech „Acizii grași omega-3 sunt o componenta importanta a membranelor celulare. In plus, organismul are nevoie de ei pentru o buna funcționare a sistemului imunitar, pulmonar, cardiovascular și…

- 7 alimente care iți pateaza dinții. Medicul Adrian Mina iți spune ce sa nu mananci daca vrei un zambet stralucitor Alimentele și bauturile pe care le consumam zilnic au un impact major asupra sanatații și a aspectului dinților noștri. Așa ca este important sa fim extrem de atenți la ce bagam in gura…

- Campaniile promotionale pentru alimentele bogate in grasimi, sare si zahar precum si pentru bauturi racoritoare vor fi restrictionate in supermarketurile din Marea Britanie, in cadrul masurilor destinate reducerii obezitatii, transmite Bloomberg.

- Campaniile promotionale pentru alimentele bogate in grasimi, sare, zahar si pentru bauturi racoritoare vor fi restrictionate in supermarketurile din Marea Britanie, in cadrul masurilor destinate reducerii obezitatii, scrie agerpres . Retailerii medii si mari nu vor mai putea oferi promotii de tip „cumpara…

- Romanii sunt gurmanzi din fire, așa ca mai ales de sarbatori masa trebuie sa fie incarcata. Pe lista gospodinelor sunt carnații, friptura, caltaboșii, lebarul, sarmalele și cozonacii. Dar daca originile lor sunt diverse, semnficiația acestora care este? Alte popoare cum petrec? Semnificația alimentelor…

- Raed Arafat, șeful DSU, le recomanda romanilor care mer in vizita de sarbatori sa nu uite de masca de protecție și sa aeriseasca bine incaperile, pentru a evita raspandirea coronavirusului, potrivit Digi24.„Va fi frig, bineinteles, dar sa deschida geamurile, sa aeriseasca. Daca vin oameni din alta…