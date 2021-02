Stiri pe aceeasi tema

- Justin Bieber a lansat piesa „Anyone”, in prima zi din noul an. Justin Bieber a lansat chiar pe 1 ianuarie 2021 piesa „Anyone”, produsa si scrisa alaturi de Andrew Watt si cu un videoclip regizat de Colin Tilley. In noaptea dintre ani, Justin Bieber a cantat pentru prima oara piesa in cadrul unui concert…

- Fostul concurent de la „Chefi la Cuțite” demonstreaza ca este priceput la toate. Daca in concursul culinar ne-a demonstrat ca știe sa gateasca, fiind de meserie frizer, iata ca acum, Kani ne uimește din nou! Se lanseaza in muzica și nu cu orice piesa, ci una in care apare intr-o ipostaza total neașteptata.

- Ed Sheeran a lansat ieri un nou single – „Afterglow”. „Afterglow este un cantec pe care l-am scris anul trecut si pe care am vrut sa-l lansez doar pentru voi. Nu este primul single de pe viitorul meu album. Este doar un cantec pe care il iubesc si sper sa va placa și voua. Acum... View Article

- „Between the Lines“, materialul discografic de debut solo semnat Radu Pieloiu, are parte de o noua piesa care are parte de o filmare video, de aceasta data melodia cu pricina fiind tocmai compoziția care da titlul acestui disc. Discul de debut al lui Radu Pieloiu cuprinde cinci piese și patru bonus-uri…

- Dupa lansarea primului sau single, VADO impreuna cu Tamaz fac din nou echipa pentru o noua piesa. Cel de-al doilea single din cariera tanarului DJ VADO se numește „Paris in my soul”, o poveste muzicala cu beat-uri dance despre acea iubire intalnita intamplator pe strazile romantice, pline de saruturi…

- Ultimele zile din 2020 ne aduc multe surprize de la Shawn Mendes. Dupa ce a lansat single-ul “Wonder” si a anuntat data lansarii albumului “Wonder”, artistul nominalizat la Grammy-uri si premiat de multe ori cu discul de Platina, colaboreaza cu Justin Biber pentru piesa “Monster”, al doilea single extras…

- Cantaretii canadieni Shawn Mendes si Justin Bieber au lansat vineri piesa „Monster”, insotita de un videoclip regizat de Colin Tilley, potrivit news.ro.Shawn Mendes isi va lansa pe 4 decembrie al patrulea album din cariera, „Wonder”, iar „Monster” este al doilea single extras de pe acest material.…

- Dupa succesul fulminant al piesei “Dance Monkey” ce a facut inconjurul planetei, artista australiana Tones And I revine cu un nou single, “Fly Away”, disponibil acum pe toate platformele de streaming. Piesa este acompaniata de un videoclip cinematic ce poate fi urmarit pe canalul sau de YouTube și marcheaza…