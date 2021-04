Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile chineze au aprobat o reforma a sistemului electoral din Hong Kong, fapt ce va anihila opoziția din fosta provincie britanica, scrie AFP. Președintele Xi Jinping a promulgat legea dar parlamentul și...

- Autoritatile din China au cerut in secret ajutorul Danemarcei in cadrul investigatiei care vizeaza doi parlamentari danezi acuzati ca l-au ajutat sa fuga din Hong Kong pe un deputat disident, Ted Hui, noteaza mediafax. Guvernul Danemarcei a respins cererea Chinei de a oferi asistenta in cadrul…

- Autoritatile din Hong Kong au decis inculparea a 47 de activisti prodemocratie, in baza noii legi privind siguranta nationala, impusa de regimul comunist de la Beijing in regiunea semiautonma...

- O instanța din China a decis într-un caz de divorț ca soția trebuie sa fie compensata pentru munca sa în gospodarie, declanșând o dezbatere în mediul online daca prețul este unul just, relateaza CNBC.Judecatorul a decis ca femeia trebuie sa primeasca în jur de 50.000…

- Autoritatile din Hong Kong au notificat unitatile de invatamant in privinta modificarii programului scolar in sensul unei educatii corespunzatoare privind noua lege de securitate nationala adoptata cu interventia Chinei in vara anului trecut. Inca de cand vor intra la scoala, copiii vor fi invatati…

- Autoritatile din Hong Kong au dezvaluit o serie de linii directoare controversate adresate scolilor, printre care educarea copiilor despre imixtiuni ale strainilor si subversiune, incepand cu varsta de sase ani, ca parte a unei noi programe scolare de securitate nationala, informeaza Reuters.

- Metropola cu 11 milioane de locuitori duce o viața aproape obișnuita, intr-un moment in care europenii sau americanii se lupta din greu cu un val epidemic agresiv, scriu AFP și BBC. Acum un an, autoritațile din Wuhan impuneau primul lockdown pentru combaterea noului coronavirus, care facea deja ravagii…

- Miliardarul chinez Jack Ma a aparut azi in cateva inregistrari video distribuite online, dupa ce a disparut in urma cu aproape trei luni, cand autoritațile chineze au luat la ținta imperiul sau de afaceri, scrie hotnews . Ma a vorbit pentru scurt timp, azi, la unui eveniment anual pe care il organizeaza…