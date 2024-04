Stiri pe aceeasi tema

- Raul Ambruș, tanarul liberal care a incercat sa fie președintele PNL Timișoara, dar a eșuat dupa ce a fost oprit de conducerea de atunci a filialei județene, a anunțat ca partidul pe care l-a inființat și care era semnatar al convenției de inființare a Alianței Timișoara Unita, cea care il susține pe…

- REPER pleaca in cursa pentru alegerile locale cu o lista completa de candidați la Primaria Timișoara, dar și in Lugoj și localitațile periurbane puternice din jurul orașului de pe Bega. Raul Olajos, actual consilier județean, fostul șef al PLUS Timiș și fost copreședinte al USR-PLUS, se va lupta cu…

- Viceprimarul Timișoarei, Cosmin Tabara, s-a trezit peste noapte, la mii de kilometri distanța, ca e zburat de pe postul de președinte al PNL Timișoara. Pentru simplul fapt ca l-a “jenat” pe cel care spera sa redevina primar al orașului, Nicolae Robu, din nou in urma unei alianțe de nevoie, nu ideologica,…

- O adevarata revolutie in PNL Timis! Nu doar Alin Nica si Cosmin Tabara au fost demisi din functiile de lideri ai PNL Timis si, respectiv PNL Timisoara, ci intregul Birou Permanent Judetean (BPJ) a fost dizolvat. In Biroul Permanent National a fost desemnat un nou Birou Judetean, in care a fost cooptat…

- PNL a refuzat sa voteze proiectul primarului Dominic Fritz de a construi un nou spital municipal, cu finanțare de la Banca Mondiala, iar consilierul PNL Simion Moșiu a votat “NU”, arata USR Timis, printr-un comuncat dfe presa. Simion Moșiu este și pe lista de consilieri locali ai lui Nicolae Robu, fostul…

- Primarul Dominic Fritz a anuntat ca este dispus sa intre intr-o dezbatere electorala cu Nicolae Robu, dar asteapta clarificari de la PSD si PNL privind modul in care vor candida. Mai exact, el a facut referire la interminabilele negocieri intre PSD si PNL privind candidati comuni sau separati pentru…

- „Baietii destepti” care tin chingile la care a fost „inhamat” Nicolae Robu in tentativa sa de-a redeveni primar al Timisoarei au pus mana de la mana si au angajat una dintre cele mai scumpe firme de consultanta politica din Romania, Kensigton Communication. Printre altele, firma in cauza a consiliat-o…

- Un argeșean cu domiciliul in Gataia a venit zilele trecute la Timișoara sa-și puna capat zilelor. S-a urcat pe podul din Calea Șagului și a amenințat ca se arunca de acolo pana un impact cu asfaltul turnat de pe vremea primariei lui Nicolae Robu ii va fi fatal. Pe cine a amenințat nu se știe, ... The…