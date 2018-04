Alianta petroliera Rusia-Arabia Saudita Regatul saudit incearca sa aduca Rusia intr-un nou club al producatorilor de petrol pentru a stabiliza piata pe termen lung, punand sub semnul intrebarii rolul Organizatiei tarilor exportatoare de petrol (OPEC) condusa in prezent de sauditi, estimeaza analistii. Arabia Saudita este primul exportator mondial de petrol iar Rusia primul producator mondial de titei. Aceasta noua […] Alianta petroliera Rusia-Arabia Saudita is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

