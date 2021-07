Companiile, intre care se afla cele mai mari trei companii de asigurari din Europa in functie de primele subscrise, Allianz, AXA si Generali, au anuntat ca Net-Zero Insurance Alliance (NZIA) va lucra pentru a duce portofoliile subscrise catre emisii nete zero de gaze cu efect de sera pana in 2050. Initiativa survine in timp ce asiguratorii sunt supusi unor presiuni tot mai mari pentru a anuntat cum intentioneaza sa elimine carbonul din afacerile lor, p fondul apelurilor in crestere de a opri subscrierile si investitiile im proiecte pentru carburanti fosili. Fiecare dintre companii va stabili individual…