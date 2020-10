Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce in urma cu doua zile soția lui Ali Manelistul a povestit ca l-ar fi prins cu amanta in casa, cea din urma a venit la „Acces Direct” pentru a-și spune punctul de vedere. Vera a avut o apariție cel puțin controversata, afișandu-se cu fața umflata.

- Honda este unul dintre constructorii prezenți la Salonul Auto de la Beijing, care a inceput sambata, iar japonezii au profitat de oportunitate pentru a prezenta un prototip electric. Honda SUV E:Concept este un prototip care anticipeaza liniile de design ale urmatorului model electric dezvoltat de Honda,…

- Premierul Luodvic Orban a transmis un mesaj cu ocazia inceperii noului an scolar.Iata mesajul prim ministrului Ludovic Orban cu ocazia inceperii noului an scolarldquo;Copiii si adolescentii Romaniei incep astazi un an scolar atipic, un adevarat test pentru intreaga societate, avand in vedere prioritatile…

- "Copiii și adolescenții Romaniei incep astazi un an școlar atipic, un adevarat test pentru intreaga societate, avand in vedere prioritațile de protecție sanitara ale momentului, in contextul pandemiei COVID-19. Educația este condiție de baza pentru o societate civilizata și, dupa aproape șase luni…

- Skoda a prezentat la inceputul lunii septembrie primele imagini cu SUV-ul electric de segment mediu Enyaq iV. Constructorul ceh intenționeaza sa extinda gama printr-o versiune coupe a lui Enyaq iV. Informația nu a fost inca anunțata de Skoda, insa publicația britanica Autocar a dezvaluit o serie de…

- Nissan a oferit primele indicii despre lansarea unui succesor pentru 370Z inca din luna mai a acestui an prin intermediul unui teaser video, iar constructorul japonez a anunțat acum ca prezentarea oficiala a acestuia va avea loc in 15 septembrie. Pentru moment, singurul detaliu oferit de Nissan este…

- Academia Romana apreciaza ca generalizarea invatamantului on-line poate compromite intregul sistem de educatie, atat prin consecinte directe asupra calitatii, cat si prin cerintele legate de asigurarea echitabila a accesului tuturor elevilor si profesorilor la infrastructura performanta. Reprezentantii…

- "Copiii trebuie sa mearga la școala, iar Guvernul PNL trebuie sa faca tot posibilul ca anul școlar sa inceapa in siguranța! Incetați sa mai tratați educația ca pe un subiect electoral! Nu va mai mințiți singuri și nu mai mințiți romanii cu educația on-line. Știți bine ca este imposibila in…