Twitter a recunoscut ca algoritmii platformei sale favorizeaza postarile politicienilor de dreapta și ale organizațiilor media de dreapta, informeaza The Guardian. Astfel, platforma de socializare a examinat tweet-urile oficialilor aleși din șapte țari – Marea Britanie, SUA, Canada, Franța, Germania, Spania și Japonia. Totodata, a studiat daca conținutul politic de la organizațiile media a fost amplificat pe Twitter, concentrandu-se in primul rand pe surse de știri din SUA, cum ar fi Fox News, New York Times și BuzzFeed. Studiul a comparat cronologia „Acasa” a Twitter, modul implicit in care 200…