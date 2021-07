Algerul însăprește măsurile anti-COVID în fața revenirii pandemiei Guvernul algerian a inasprit duminica masurile de lupta impotriva COVID-19 si a promis ca va accelera rata de vaccinare in fata recrudescentei contaminarilor provocate de raspandirea rapida a variantei Delta, noteaza AFP. S-a decis astfel extinderea interdictiei de a circula pe timpul noptii de la orele 20.00 (19.00 GMT) la 06.00 (05.00 GMT) cu incepere de luni, pentru o perioada de 10 zile, in 35 din cele 58 prefecturi ale tarii, printre care capitala Alger, potrivit unui comunicat dat publicitatii la finalul unei sedinte de guvern prezidate de seful statului. Presedintele Abdelmadjid Tebboune… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

